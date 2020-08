“Lavori scientifici da tutto il mondo lo dimostrano: la mascherina ‘reciproca’ (ovvero indossata da tutti i soggetti) abbatte la trasmissione del coronavirus. Nei casi in cui non è possibile mantenere distanziamento, la mascherina è indispensabile”. Così Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus ospite questa mattina a ‘Omnibus’ su La7. “Per quanto riguarda le classi scolastiche, i banchi singoli e distanziati dovrebbe ridurre il contagio. Queste misure dovranno essere messe in atto per la stagione autunnale, per affrontare il momento critico”.

