Restano valide le misure anti Covid per la scuola: con un’ordinanza depositata oggi la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da alcuni genitori per la sospensione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto il “Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” e il “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”.

