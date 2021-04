Cosa c’è peggio di un banco a rotelle non utilizzato? Seicento banchi a rotelle non utilizzati. Ancora imballati. E, soprattutto, comprati due volte. La storia, di per sé non di dimensioni grandi per numeri e denaro buttato, è però assai esemplificativa del grado di confusione in cui è precipitata l’amministrazione italiana durante la pandemia. Non foss’altro perché la storia riguarda uno degli oggetti simbolo dello spreco: le sedute didattiche innovative, appunto. Nelle intenzioni della ex ministra Azzolina, avrebbero dovuto consentire alle scuole di restare aperte. Sono diventate, al contrario, un monumento all’errore: circa la metà dei 434.444 banchi comprati con un investimento di 95 milioni di euro giace – come documentato da un’inchiesta di Repubblica – abbandonata nei depositi delle scuole. Ammassata in auditorium o addirittura nei terrazzi.

Uno dei casi più clamorosi è stato segnalato in Veneto. A febbraio l’emittente televisiva locale Antenna3 mostra in un servizio 600 banchi a rotelle ancora avvolti dal cellphane. “E’ uno scandalo, uno spreco indegno”, tuona, ancora di recente, il vice presidente della Provincia, Vincenzo Gottardo (Forza Italia), consigliere delegato alla Protezione civile. Il quale non ha dubbi contro chi puntare il dito: l’ex ministro all’Istruzione Lucia Azzolina e l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

Gottardo ha ragione: quelle sedute innovative intonse e trascurate rappresentano uno scandalo. Il problema è che a causarlo è stato anche l’ente che lui rappresenta, perché i banchi a rotelle sono stati comprati due volte dagli stessi fornitori.

Ad agosto 2020, quando il ministero all’Istruzione chiede ai dirigenti scolastici di quanti banchi abbiano bisogno, dalla provincia di Padova ne chiedono 3.745, da distribuire in 42 istituti. La Struttura commissariale pubblica il bando di gara il 21 luglio, il 10 agosto si conclude la procedura. Le sedute vengono tutte consegnate nel Padovano tra settembre e ottobre. Di queste, però 270 (il 7 per cento) vengono restituite al Commissario perché non ritenute necessarie. Avevano fatto male i conti sugli spazi a disposizione nelle aule. Adesso sono conservate in un magazzino di Pomezia, cimitero di circa 26 mila pezzi, tra banchi monoposto e sedute didattiche innovative che rappresentano il saldo tra il richiesto e il reso.

Ma se i banchi a rotelle restituiti da Padova sono nel Lazio, perché ce ne sono degli altri, uguali, chiusi nei magazzini veneti? Perché la Provincia di Padova, senza coordinarsi con la Struttura commissariale e dopo che il fabbisogno dei dirigenti era stato ufficializzato, ne ha comprati in autonomia altri 1.320. Il contratto viene firmato il 25 settembre, con un costo di 197 mila euro, nonostate a quella data nelle scuole padovane era già arrivato il 70 per cento della commessa chiesta ad Arcuri. Ma perché il secondo acquisto, per altro contattando anche gli stessi fornitori della Struttura commissariale? A chi dovevano servire, visto che i presidi avevano già chiesto al Commissario? Le domande sono, per il momento, senza una risposta. Quello che è certo, è dove sono finiti: negli scantinati, acquistati due volte. Mai usati.