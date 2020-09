Le scuole che hanno chiesto di rinviare l’apertura sono “centinaia, la richiesta si sta allargando a macchia di leopardo, mi arrivano messaggi da tutta Italia”. Lo sottolinea in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Mario Rusconi, presidente dell’Associazione presidi nel Lazio. “Mancano i banchi, mancano i docenti, soprattutto di sostegno, non sono stati finiti i lavori di adeguamento – aggiunge – le richieste che mi arrivano sono tantissime, perché i dirigenti non vogliono trovarsi impreparati alla riapertura, e sperano che almeno dopo il 22 si possa avere un quadro di sicurezza degli studenti”.

