Aumenta l’orario di servizio degli insegnanti, in cattedra dal primo settembre senza alcun compenso aggiuntivo. È quello che prevede, per i professori e i maestri, la bozza del decreto sostegni bis varato dal governo lo scorso 20 maggio. E la Uil scuola protesta utilizzando parole piuttosto dure: “È un attacco all’insegnamento e agli insegnanti – spiega Pino Turi, a capo della Uil scuola – che verrebbero equiparati a lavoratori dipendenti statali qualunque. E non è poco. Le specificità iniziano a saltare insieme con le prerogative proprie di una funzione che non è un normale servizio lavorativo. A mio parere – continua il sindacalista – si torna indietro di 50 anni, oltre che agire con azioni autoritarie e unilaterali nelle materie contrattuali come l’orario di lavoro”. Di cosa si tratta?

Finora, secondo il contratto del comparto scuola, ricerca e università, i docenti insegnano per 18 ore settimanali, alla media e al superiore, e 22 ore settimanali alla primaria soltanto nel periodo che va dall’inizio alla fine delle lezioni, così come viene stabilito dai singoli calendari scolastici regionali. In altre parole, sono obbligati a prestare la loro attività d’insegnamento con gli alunni soltanto “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, recita il contratto. Qualsiasi altra attività d’insegnamento (recupero, integrazione, potenziamento, rafforzamento degli apprendimenti) è stata finora retribuita a parte, con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio percepito mensilmente. E, soprattutto, senza alcun obbligo: coloro che non volevano potevano declinare l’invito.

Ma dal prossimo mese di settembre le cose cambieranno. Perché due passaggi dell’articolo 58 del nuovo decreto sostegni (ancora in bozza) parlano di “eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, quale attività didattica ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Che per la Uil equivale all’equiparazione delle eventuali attività di recupero delle lacune accumulate in due anni di Dad (la didattica a distanza) per effetto della pandemia da Coronavirus alle attività d’insegnamento obbligatorie e dovute. Senza che il docente, una volta approvate dagli organismi collegiali della scuola, possa tirarsi indietro o possa pretendere compensi in più. Per questa ragione il sindacato parla di aumento dell’orario di servizio a stipendio immutato.

Visto che anche quest’anno, considerati i disagi imposti dalla pandemia, è molto probabile che i prof ridurranno al minimo le bocciature e le rimandature a settembre, la previsione del ministero è quella di iniziare il prossimo anno scolastico con un maxi recupero per tutti gli studenti e alunni che verranno promossi con lacune in una o più discipline. Ovviamente con la partecipazione dei docenti che inizieranno a insegnare dal primo settembre. Nel corso dei primi giorni di settembre maestri e professori si sono finora dedicati all’organizzazione del nuovo anno scolastico, agli scrutini di riparazione e alla programmazione delle attività propedeutiche a nove mesi di lezioni, compiti e interrogazioni. Ma, se non interverranno ripensamenti, fra poco più di tre mesi le cose cambieranno.