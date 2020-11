“E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini. Lo Stato può intervenire, sulla parte economica, con ristori, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre. E’ importante valutare, in modo razionale, i costi benefici. E sappiamo con certezza che non usufruire di una scuola ‘in presenza’ crea danni”. E’ l’accorato appello di Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), alla conferenza di presentazione del Congresso straordinario digitale della Sip, ‘La Pediatria italiana e la pandemia da Sars-Cov-2″, che si apre domani ed è in programma sino al 28 novembre.

