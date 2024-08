Scuola, Pacifico Anief: necessario debellare la supplentite

– “Sono tante le emergenze; intanto sarebbe necessario avviare la proroga dell’organico aggiuntivo PNRR, oltre a porre fine ai vincoli che non consentono una piena mobilità”. Lo ha dichiarato Marcello Pacifico Anief in riferimento al Dl Omnibus. “La questione precari delle nostre scuole è davvero tragica, anche per via di alcune scelte sbagliate fatte in passato in sede europea – ha sottolineato –. Un esempio è quello relativo al reclutamento: si è pensato di riprendere la strada intrapresa con la Buona scuola, con tre concorsi in tre anni per risolvere il problema del precariato. Mentre il primo concorso è stato bandito ma non si è ancora svolto in tutta Italia, tanti idonei non vengono assunti nelle graduatorie di merito”.

“C’è poi il tema del doppio reclutamento – che in passato ci ha permesso di evitare la condanna della Commissione europea per abuso di contratti a termine – quest’anno è attivo solo per gli insegnanti di sostegno, la cui categoria è peraltro al 50% precaria. L’insieme di questi fattori ha portato, negli ultimi dieci anni, a un aumento della precarietà del 200%”, ha aggiunto il sindacalista autonomo”.