Scuola Pacevecchia: finalmente sostituito il pavimento odore sgradevole

La situazione delle scuole italiane continua a destare preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente in cui gli studenti trascorrono le loro giornate. Recentemente, la scuola di Pacevecchia ha affrontato un problema significativo legato alla qualità del suo ambiente interno.

Dopo numerose segnalazioni da parte dei genitori e l’intervento dell’opposizione, l’Amministrazione comunale ha finalmente annunciato la sostituzione del pavimento del plesso scolastico. Questa decisione è arrivata dopo mesi di proteste derivanti da odori sgradevoli, che non solo hanno reso difficile la permanenza degli alunni nelle aule, ma hanno anche sollevato preoccupazioni sul benessere degli studenti e del personale docente.

I consiglieri comunali di opposizione, Giovanna Megna e Francesco Farese, hanno sottolineato come la situazione fosse diventata insostenibile, denunciando anche il fatto che alcuni cittadini, recandosi al referendum allestito in loco, avevano percepito questi stessi odori. Nonostante le pressioni e i numerosi tentativi di sollecitare un intervento efficace da parte dell’Amministrazione guidata da Mastella, si è dovuto attendere l’azione congiunta di genitori e gruppo consiliare per ottenere una risposta adeguata.

Concludendo, i consiglieri hanno evidenziato la necessità di un cambiamento nella gestione delle strutture scolastiche, affermando che la sicurezza e il benessere degli studenti devono diventare una priorità reale per le istituzioni educative. Le famiglie, secondo Megna e Farese, devono essere rispettate, e l’ambiente scolastico deve garantire condizioni salubri per tutti.