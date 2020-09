Questo mentre mancano due settimane dalla ripresa delle lezioni e impazza la polemica sui test sierologici per il personale scolastico. E su tamponi e prove si naviga a vista: molti medici di famiglia non hanno aderito all’iniziativa promossa dal ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico e alcuni insegnanti e capi d’istituto, attraverso una mail di prenotazione, si sono rivolti all’Asp. Ma sui tempi di somministrazione non ci sono certezze.

“Le scuole in Sicilia apriranno il 14 settembre, ma diamo la facoltà ai responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni, di poter spostare l’apertura al 24 settembre”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro su Retequattro.