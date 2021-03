“Si ricomincia dalla scuola che è non l’ultima ma la prima a riaprire. Questa è l’idea che volevamo dare”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante L’Intervista di Sky Tg 24 a proposito del rientro in classe prima di Pasqua. Bianchi ha poi sottolineato: “In questi due giorni nelle zone arancioni hanno riaperto lo avevamo detto da tempo, tutti lo sapevano non è un problema di oggi. Abbiamo, e questo è un altro tema, molte scuole del Nord che storicamente mancano di insegnanti e molta disponibilità di docenti al Sud. È un problema che stiamo affrontando per trovare meccanismi permanenti nel tempo”, ha aggiunto Bianchi confermando che “le scuole” dopo le feste “riaprono, le abbiamo già riaperte in questi giorni”.