Verificare i punteggi assegnati agli aspiranti supplenti in fase di pubblicazione delle graduatorie provinciali, alla luce dell’ordinanza ministeriale del luglio scorso e assicurando il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy. La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Lo evidenzia una nota di chiarimento in merito all’ordinanza n. 60 che il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi, ha indirizzato ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise e, per conoscenza, ai dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali.

