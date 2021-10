“La settima Commissione permanente Cultura, Scienza e Istruzione del Senato sta esaminando il testo della ‘Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza’, già approvato alla Camera dei Deputati. Il provvedimento si pone il condivisibile obiettivo di migliorare la formazione tecnica superiore”. Così in una nota Meritocrazia Italia dove spiega come “gli Istituti Tecnici Superiori (Its) rappresentano, almeno potenzialmente, una delle eccellenze del panorama scolastico italiano, mirando a una virtuosa integrazione fra scuola e sistema imprenditorialeproduttivo. Allo stato, la formazione tecnica erogata porta a un elevatissimo tasso di occupazione, che raggiunge l’82% a un anno dal conseguimento del titolo (con una punta del 92% per il ‘Sistema Meccanica’)”.





Fonte