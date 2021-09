È da sempre considerata il “buco nero” nella galassia dell’istruzione obbligatoria: la scuola media. Trascurata, ignorata fino alla proposta che ha tentato molti: perché non abolirla? Ma qual è il suo effettivo stato di salute? Non buono. I docenti sono meno giovani e più precari rispetto agli altri ordini di scuola, circa un terzo dei ragazzini dicono che non stanno bene a scuola, i loro risultati negli apprendimenti sono inferiori alla media Ocse, per esempio, in Matematica. Non solo: peggiorano tra la primaria al salto delle medie. A testarlo è il nuovo Rapporto della Fondazione Agnelli che arriva a dieci anni di distanza dal primo. “E’ cambiato molto poco – osserva l’economista Andrea Gavosto -, anche quello che noi allora auspicavamo, dopo la prima indagine nel 2011, e cioè un rinnovamento del corpo docente non ha funzionato. Il problema della scuola media è diventato strutturale”. Una sintesi che vuole, nonostante l’emergenza sanitaria e tutti i problemi aperti sulla scuola rispetto al covid, aprire un dibattito.

Il direttore della Fondazione Agnelli lancia le sue idee, faranno discutere: estensione del tempo scuola (il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede fondi per il tempo pieno), innovare la didattica, introdurre materie opzionali e curare di più la formazione dei docenti, con una laurea dedicata e una forte selezione anche su come insegnano e non solo sulle discipline. “Nei prossimi mesi, se la pandemia darà tregua – insiste Gavosto – sarà necessario riportare la secondaria di I grado al centro dell’attenzione pubblica per farle ritrovare una missione che garantisca efficacia ed equità: consentire a tutti gli studenti di acquisire apprendimenti di qualità, fare crescere la loro capacità di studiare in autonomia, orientare a scelte più consapevoli degli studi successivi”.

Studenti: male in Matematica e troppo stress

L’analisi prende in considerazione i dati Ocse-Pisa sulla Matematica. I risultati sono stati messi a confronto rilevando i punteggi ottenuti nel 2019 in quarta alla primaria e successivamente in terza media nel 2019. Un percorso che vede nello stesso campione di alunni peggiorare le competenze: in Matematica il punteggio ottenuto in quarta elementare è di 515, che è sopra la media europea. Scende di 18 punti all’ultimo anno delle medie (497) e l’Italia precipita sotto la media Ocse: non siamo i soli, succede anche per la Francia, ma non è che una magra consolazione.

Peggiorano in questo passaggio analizzato sulla Matematica gli studenti del Sud e delle Isole, e chi ha genitori con la sola licenza elementare o media contro chi ha mamma e papà diplomati o laureati. Insomma, alle medie si accentua il divario territoriale e socio-familiare. “Le disuguaglianze dovute all’origine socio-culturale, misurate in base al titolo di studio dei genitori – spiega Barbara Romano, curatrice del Rapporto – sono ben visibili già alla scuola primaria, con una differenza in media di 26 punti tra uno studente figlio di laureati e uno studente i cui genitori hanno la licenza elementare. Ma poi deflagrano alla scuola media, arrivando fino a 46 punti, che equivalgono, alla fine del ciclo, a una differenza di quasi tre anni di scuola”.

E non è solo un problema di apprendimenti, ma anche di come vivono i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 13 anni la scuola. Come percepiscono il loro benessere e il loro impegno? Qui, la Fondazione Agnelli elabora i dati Hbsc (Health Behaviour in School-aged Children): a poco meno del 30% delle alunne e del 25% degli alunni undicenni la scuola media non piace tanto, gradimento che scende sotto il 10% per i tredicenni. Nel passaggio alle medie, e in parte è inevitabile visto come cambia il tipo di scuola, 4 studenti su 10 si sentono stressati dal carico di lavoro, uno stress che cresce soprattutto per le ragazze in terza media.

Dal Rapporto emerge anche che l’orientamento alle superiori funziona poco e male, un tema noto sul quale si discute da anni. Il dato riportato è che uno studente su quattro non ha le idee chiare su cosa fare dopo l’esame di terza media. “Senza un orientamento efficace, la scelta dell’indirizzo di studio successivo può avvenire non sempre in modo consapevole”, suggerisce la ricerca della Fondazione Agnelli. “Il 44% degli studenti, per esempio, non segue il consiglio orientativo e chi non lo fa ha il doppio di possibilità di essere bocciato al primo anno delle superiori”.

La giostra dei docenti: trasferimenti e precari

A causa di mobilità e trasferimenti, la scuola media fatica di più a trattenere i propri docenti penalizzando la continuità didattica: un docente su tre si trasferisce o viene trasferito alle medie. L’88%, alla primaria, resta nelle stesse classi da un anno all’altro, la continuità didattica cala al 75% alle superiori. Alle medie solo il 66% viene confermato da un anno all’altro. “Il fatto che sia penalizzata una fascia d’età particolarmente dedicata è preoccupante”, commenta Barbara Romano. Strettamente legato a questo fenomeno è il tasso di precariato. Fra i docenti di scuola media ci sono più contratti a tempo determinato (30%) rispetto ai colleghi della primaria (20%) o delle superiori (25%).

Nell’aanno scolastico 2020-21 erano 202.000 i docenti della secondaria di I grado (a tempo indeterminato e determinato), il 13% in più del 2011 (nello stesso periodo la popolazione studentesca alle medie è scesa del 3%). Poiché il numero di docenti di ruolo è rimasto quasi invariato (144.000 mila nel 2011, l’anno scorso poco più di 142.000), l’incremento si deve interamente alla crescita dei docenti precari: gli incarichi annuali o ‘fine al termine delle attività didattiche’ erano 35.000 (19%), l’anno scorso quasi 60.000 (30%).

Disastroso il dato sugli insegnanti di sostegno: quasi il 60% è precario. Nonostante le assunzioni degli ultimi anni (soprattutto con la legge detta La buona scuola) e i pensionamenti, i docenti di ruolo della scuola media restano piuttosto agée: la media è 52 anni. Un docente di ruolo su 6 è over 60, solo un docente di ruolo su 100 ha meno di 30 anni.

In generale, gli insegnanti si sentono preparati sulle discipline, meno su come insegnarle. Alle medie 8 su 10 dichiarano di sentirsi preparati nelle materie che insegnano, mentre 4 su 10 dichiarano di esserlo sulle competenze didattiche e sulla metodologia; ma su questi ambiti solo l’11% di insegnanti ritiene di avere necessità di maggiore formazione.

“I docenti che poi entreranno alle medie devono avere una formazione superiore all’attuale sistema dei 24 crediti nella metodologia didattica – insiste Gavosto -, dobbiamo ispirarci al modello parallelo diffuso nel Nord d’Europa. Contemporaneamente bisognerebbe lavorare su approfondimento disciplinare, ma anche sulla competenza didattica e la pratica in aula, cosa che da noi non avviene. Per arrivare a un vaglio molto selettivo per l’ingresso nella professione dei futuri docenti delle medie”. In gioco, e non solo per gli insegnanti di questo ciclo, è il riconoscimento sociale della professione (molto basso), retribuzioni più basse rispetto ai colleghi europei. Gavosto propone un tema caro alla Fondazione Agnelli, molto discusso nel mondo della scuola: la progressione di carriera.