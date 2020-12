“Il livello di contrapposizione ideologica che si è sviluppato intorno al tema dell’apertura/chiusura delle scuole in pandemia non è tollerabile in un momento così delicato. Siamo infatti in piena seconda ondata, in piena stagione autunno invernale. Si parla di terza ondata, senza pensare che la seconda non è affatto conclusa e potrebbe riprendere forza in qualsiasi momento. Un errore in questa fase sarebbe imperdonabile”. Lo scrive su facebook l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

“Affermare tout-court che la scuola è sicura – dice – è un atteggiamento tanto stupido, quanto stupido è attribuire alla chiusura delle scuole un ruolo salvifico. Le evidenze che possano supportare questa o quella tesi sono comunque deboli, per vari motivi: incompletezza dei dati (nei sistemi di sorveglianza il dato del luogo dove è avvenuto il contagio è largamente assente); enorme quota di infezioni asintomatiche nei soggetti in età scolare; impossibilità a scorporare il ruolo della chiusura delle scuole dalle altre misure di prevenzione e controllo”.

Lopalco invita poi a leggere “questo commentary, lo scrive John Edmunds, uno dei migliori epidemiologi che abbia conosciuto. La conclusione del ragionamento è abbastanza evidente. Difficile escludere il ruolo dei ragazzi in età scolare nell’attivazione dei focolai familiari”. Quindi, “cerchiamo di seguire il principio di precauzione, almeno per il picco invernale. Inutile discutere sulla sicurezza delle procedure applicate in ambiente scolastico. Inutile attribuire la responsabilità all’affollamento dei trasporti. Quello che importa è la valutazione dell’impatto sulla dinamica del contagio della ripresa della scuola al 100 per cento in presenza”.

Lopalco conclude: “L’approccio prudenziale della nostra regione che mira a limitare (non escludere) la didattica in presenza credo sia un buon compromesso. Affollare nuovamente le classi solo per far fede a una presa di posizione ideologica non mi sembra una buona idea”.