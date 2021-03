Sciopero della scuola nell’era Covid con mobilitazioni da Nord a Sud. Da Brescia aMilano, da Potenza a Roma e via via lungo tutta la Penisola centiania le persone scese in piazza.

Questa volta al centro delle prosteste c’è la Didattica a distanza con genitori, studenti e docenti che stanchi di ore e ore in Dad hanno chiesto la riapertura delle aule e le lezioni in presenza, “in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università”.

La mobilitazione è stata indetta da “Priorità alla Scuola” in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. Con la mobilitazione si chiede anche che una parte consistente del Recovery Fund sia riservata al rilancio della scuola pubblica.

“Il diritto allo studio deve essere tra le vere priorità del Paese; inoltre, si chiede di garantire un incremento della spesa pubblica annua portandola almeno ai livelli della media europea, pari al 5% del Pil” seconodo gli organizzatori che hanno aggiunto: “Il primo provvedimento urgente di riforma riguarda l’immediata riduzione del numero di alunni e delle alunne per classe, fissando un tetto massimo di venti, abolendo ogni possibilità di accorpamento per le classi successive. Si chiede che i finanziamenti del Recovery Fund siano utilizzati per il potenziamento di tutto il personale scolastico, con un piano di assunzioni e di stabilizzazione dei docenti precari, adeguamento degli spazi e degli edifici scolastici, con ripristino di vecchi edifici e realizzazione di nuovi”.

Sono un migliaio a Bologna, alla manifestazione indetta dal comitato Priorità alla scuola e dai Cobas che hanno proclamato lo sciopero della Dad. Per cosa? Chiedere la riapertura della scuola. Ecco le immagini: gli striscioni e i volti – foto di Gianluca Perticoni (Eikon)

