“Aspetterei la fine di questo mese prima di adottare una decisione che possa essere la più possibile prudente e calibrata, perché basata sulle evidenze che le prossime settimane potranno offrirci in termini di tassi di positività i quali, indipendentemente dalle varianti più o meno contagiose, continuano in Italia a restare significativamente elevati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione Dipartimento di Studi europei Jean Monnet, commentando la riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio.

