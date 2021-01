ROMA – Dad prorogata fino al 31 gennaio. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi una ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, viste le previsioni rispetto ad una possibile terza ondata di coronavirus. “Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a distanza fino a tutto gennaio – ha spiegato nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia) – Noi tifiamo per la scuola in presenza ma abbiamo l’obbligo di valutare la situazione”.

Stessa linea adottata anche dal Friuli Venezia Giulia. “La didattica a distanza al 100% per le Scuole superiori viene prorogata al 31 gennaio. E’ una scelta di responsabilità che supera il consenso di chi voleva un rientro veloce e ampio a scuola, e mira a tutelare la salute dei ragazzi e di tutto il personale della scuola”, spiega l’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen, annunciando la nuova ordinanza del presidente Massimiliano Fedriga. “Vogliamo una scuola aperta ma che garantisca una condizione di salute”, aggiunge, evidenziando che le condizioni dell’epidemia ancora non garantiscono tali condizioni. E conclude: “quando un sistema apre, deve avere garanzie che rimanga aperto”.