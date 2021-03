Con il nuovo Dpcm anti-Covid, il primo dell’era Draghi, gli asili nido in zona rossa restano aperti o chiusi? E in zona arancione? Facciamo chiarezza perché la nota di Palazzo Chigi che ha accompagnato il decreto del 2 marzo ha creato un po’ di confusione.

Nel comunicato, che si trova tuttora sul sito del governo, c’è scritto che “dal 6 marzo si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari.”

Non si parla dei nidi. Ma è un equivoco.

Nel testo del decreto del presidente del Consiglio si legge invece che “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65”. Quell’articolo parla proprio di “servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie”. Non solo le materne, dunque, ma anche nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, le ludoteche e gli asili in casa.

Stop quindi in Molise, in Basilicata e in Campania. Lo stesso vale ovviamente in tutti i comuni che sono stati dichiarati rossi, a prescindere dal colore della regione. Per fare qualche esempio parliamo di tutta la Romagna, Ancona, Spoleto, Pescara, una ventina di Comuni in Piemonte, un paio in Liguria, altri 4 in Toscana, piccoli Comuni del Lazio, tre in Sicilia, un paio in Sardegna.

A Bologna invece, nonostante sia zona rossa, il sindaco Virginio Merola ha deciso la serrata dei nidi solo da lunedì per dare un po’ più di tempo ai genitori dei piccoli per organizzarsi. Ma i sindaci della Città metropolitana hanno storto il naso: “Troppa confusione”.

E in effetti nella babele di decisioni sparpagliate, a macchia di leopardo, è difficile districarsi.

A Spoleto ad esempio il sindaco Umberto de Augustinis, nonostante l’ordinanza della governatrice Donatella Tesei sulla riapertura delle scuole, ha deciso di sospendere in via precauzionale per una settimana (fino al 6 marzo) tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età, sia pubblici che privati.

Nelle zone arancioni invece quasi tutti gli studenti sono in dad. Ma i nidi sono esclusi dalla chiusura. Così è in Lombardia, ad esempio, dove dal 5 marzo sono state sospese tutte le lezioni in presenza – tranne quelle per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili – a eccezione di asili, micro nidi e sezioni Primavera. Come mai? La spiegazione sta nei dati dei contagi: solo 43 nei nidi con 469 persone in isolamento (i dati sono del 4 marzo). Gli educatori sono però in protesta perché sono stati esclusi dalle vaccinazioni scolastiche.

Anche a Reggio Emilia i servizi educativi 0-3, così come le scuole dell’infanzia, sono in presenza. Ma le lezioni potrebbero comunque interrompersi. Non per ordine diretto di decreti e ordinanze ma per un effetto-catena: con la dad nelle scuole molti genitori sono costretti ai congedi parentali. Ma quegli stessi genitori sono in gran parte anche educatori e dunque non sono in grado più di assicurare le lezioni.

“Per far ripartire l’Italia occorre partire dagli asili nido” dichiarava a Repubblica il 3 marzo Carlo Cottarelli, uno dei nuovi tecnici del Governo Draghi scelto come consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Causa Covid, però, la ripartenza è ancora rimandata.