Scuola in Inghilterra vs Italia: il dibattito sui calendari

I bambini inglesi sono pronti a tornare in classe dopo solo 37 giorni di vacanze estive. A differenza dell’Italia, dove gli studenti hanno quasi 100 giorni di pausa, nel Regno Unito la scuola riapre ai primi di settembre, rendendo la chiusura estiva molto più breve.

Questo sistema, pur essendo percepito come rigido, offre vantaggi significativi. Le famiglie affrontano meno problemi organizzativi e, soprattutto, si riduce la dispersione didattica. Il rientro in classe dopo poche settimane permette agli alunni di mantenere la concentrazione e di non perdere le competenze acquisite. Al contrario, i tre mesi di vacanza in Italia possono generare un “vuoto educativo” che complica il rientro a settembre.

Il calendario scolastico inglese si divide in quattro trimestri: il Autumn Term va da settembre a dicembre, seguito dal Winter Term da gennaio a marzo-aprile, il Spring Term da aprile a maggio e infine il Summer Term, che si conclude a metà luglio ed è il più breve. Ogni trimestre è intervallato da una pausa di una settimana, il Half Term. Le vacanze estive, le più lunghe dell’anno, durano 5-6 settimane.

In totale, gli studenti britannici frequentano mediamente 186 giorni di scuola, un numero inferiore ai 200 giorni stabiliti dal Ministero dell’Istruzione in Italia. Tuttavia, considerando le festività e le interruzioni, la reale differenza non è così marcata. Paradossalmente, il sistema inglese, pur con meno giorni di lezione, riesce a garantire una maggiore continuità didattica. La questione rimane aperta: è preferibile avere lunghe vacanze e un rientro difficile, o pause brevi e un apprendimento più efficace?