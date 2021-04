ROMA – L’amministratore unico di Axios Italia Service, Stefano Rocchi, ieri alle 21 ha comunicato ai dirigenti scolastici e ai dirigenti amministrativi di 2.500 scuole d’Italia il ripristino del Registro elettronico: “Sono tornate le funzionalità per le famiglie”. I presidi, a loro volta, hanno iniziato a diffondere la notizia alle famiglie coinvolte dal black out, famiglie già in difficoltà per l’andamento a singhiozzo dell’anno scolastico.

Il registro elettronico più diffuso nel Paese non ha funzionato da venerdì 2 aprile per un attacco hacker estorsivo e, quindi, studenti e famiglie italiane sono rimasti senza servizi per nove giorni, ovvero il periodo di rientro successivo a Pasqua.

Scrive l’amministratore, ancora: “Stiamo continuando a monitorare la corretta funzionalità di tutti i sistemi ripristinati”. L’attacco, ammette la srl, “ha creato a tutti notevoli difficoltà” e alcuni documenti potrebbero non essere ancora visibili nella piattaforma: “Vi preghiamo di pazientare poiché saranno resi disponibili in maniera progressiva”.

ll malware inviato da cyber estorsori ha congelato i server con i voti, le pagelle, le presenze, le note, i compiti e tutte le informazioni che ruotano intorno alla vita di migliaia di classi italiane. E’ stato chiesto un riscatto in bitcoin che, anche su indicazione della Polizia postale, Axios non ha pagato. La società italiana ha garantito che nessun dato è stato perduto.

“A livello globale stiamo assistendo a un forte aumento degli attacchi informatici contro il settore dell’istruzione, proprio in un momento delicato in cui le scuole non possono permettersi l’interruzione dei propri sistemi”, ha spiegato a Repubblica Max Heinemeyer, direttore della ricerca sulle minacce della società di sicurezza informatica Darktrace -. “Prendere di mira argomenti che scuotono il dibattito pubblico come la didattica a distanza aumenta la pressione sulle potenziali vittime, che sono più propense a pagare un riscatto proprio quando la posta in gioco è più alta”.