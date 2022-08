() – Mancano poche ore all’apertura delle funzioni per la presentazione delle 150 preferenze per la partecipazione alle procedure di attribuzione delle supplenze. Lo ha confermato il ministero dell’Istruzione con un avviso pubblicato in data odierna, dopo che venerdì scorso aveva preannunciato date e modalità attraverso apposita Circolare. L’area riservata su Istanze Online sarà aperta dal 2 agosto (ore 9.00) al 16 agosto (ore 14.00). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: per accedere alla compilazione dell’istanza bisognerà essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Oltre che essere abilitati al servizio Istanze Online (POLIS). All’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del portale di Istanze Online. In caso di mancata presentazione dell’istanza, scatterà l’automatica tacita rinuncia alla partecipazione alla procedura, mentre la mancata indicazione di talune sedi verà intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

Anief ricorda di avere ottenuto dall’amministrazione la possibilità per il personale di ruolo di partecipare a entrambe le procedure (incarichi per ruoli da prima fascia GPS Sostegno e supplenze) ai sensi degli articoli 36 e 59 (rispettivamente per docenti e per Ata) del CCNL 2006-09. Rimangono intatte, invece, tutte le altre criticità indicate dalla delegazione Anief all’incontro del 28 luglio, ad iniziare dall’esclusione dalla procedura di stabilizzazione dei docenti inseriti nella prima fascia GPS per i posti comuni e curricolari.

“Un insegnante abilitato inserito in prima fascia, con i posti disponibili per le immissioni in ruolo, – sottolinea l’Anief in una nota – poiché non risultano più presenti colleghi nelle graduatorie di merito e GaE della propria classe di concorso in quella determinata provincia, perché non ha diritto ad essere assunto nei ruoli dello Stato? Anief, che ha predisposto la preadesione ad uno specifico ricorso in tribunale, è convinta che vi siano invece tutti i presupposti per la sua stabilizzazione. Invitiamo tutti i docenti che si trovano in questa situazione, quindi collocati in prima fascia Gps su posto comune o curricolare, ad aderire alla preadesione al ricorso che sarà proposto presso il Tar del Lazio per ottenere l’immissione in ruolo dalla i fascia Gps partecipando così anche loro alle nomine in ruolo 2022/2023. Come si fa, in questo contesto così particolare, con tanti posti decretati dal Mef per le immissioni in ruolo, a non prendere in considerazione questa possibilità, stabilizzando finalmente quel personale che nel resto d’Europa, come più volte ribadito da Bruxelles e sancito dalla Corte di Giustizia europea già dal 2014, sarebbe da tempo immesso in ruolo con modalità automatica, anziché assunto e licenziato ogni anno come se fosse una pedina degli scacchi”.

Sempre il giovane sindacato, infine, mette a disposizione le proprie sedi territoriali per le consulenze sulla presentazione delle domande.