“La questione certificazione si pone negli stessi termini di quanto si è già fatto con le mascherine chirurgiche: in condizioni di emergenza non ci sono tempi per ottenere le certificazioni ordinarie. La responsabilità connessa alla fornitura di un bene ricade su colui che lo fornisce e quindi non sul singolo preside che ne è destinatario”. Lo afferma all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente Anp, che aggiunge: “Coloro che hanno usato in passato lo stesso tipo di banco oggetto della fornitura dovranno fornire l’attestazione di idoneità all’uso. Sulla legittimità di questa possibile alternativa di attestazione dovrebbe essere garante Arcuri. Ci riserviamo di approfondire, anche se ritengo più che legittimo l’operato del Commissario straordinario”.

