Scuola, Francesco Manfredi nominato presidente dell’Indire

Francesco Manfredi, professore ordinario di economia aziendale e Prorettore dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’, è stato nominato presidente di Indire, l’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La sua nomina avrà effetto per il prossimo quadriennio.

Il professor Manfredi ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Parma nel 1995 e un Ph.D. in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi di Milano nel 2000. Dal 2004, ha ricoperto il ruolo di direttore della Lum School of Management.

Indire si configura come un punto di riferimento in Italia per la ricerca educativa, impegnandosi nello sviluppo di nuovi modelli didattici e nell’esperimentazione di nuove tecnologie nell’ambito della formazione. L’istituto promuove la ridefinizione dei rapporti tra spazi e tempi di apprendimento e insegnamento. Inoltre, possiede una lunga esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché dei dirigenti scolastici. Indire ha anche avuto un ruolo significativo in alcune delle esperienze di e-learning più rilevanti a livello europeo, contribuendo così alla modernizzazione e all’innovazione nel settore educativo.