Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, alle pulizie degli spazi, ilProtocollo di sicurezza sottoscritto questa mattina offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie. Lo sottolinea il ministero dell’Istruzione annunciando la sottoscrizione questa mattina con le organizzazioni sindacali del Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. “Ritengo particolarmente importante l’help desk che sarà attivato a supporto degli istituti – ha sottolineato la Ministra -. È la dimostrazione che non vogliamo lasciare sole le scuole. Che saremo al loro fianco in ogni momento supportandole in caso di difficoltà, così come abbiamo già fatto durante gli Esami di Stato”.

