Le indicazioni per la nuova gestione delle quarantene a scuola sono state inviate a tutte le Regioni dal ministero alla Salute con una circolare. Nel documento, elaborato dallo stesso ministero oltre che dall’Istituto superiore di sanità, dal ministero all’IStruzione e dalle stesse Regioni “contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione” da coronavirus. Come ormai noto un caso non basta più per mandare la classe in quarantena, se i tamponi rivelano che tutti i compagni sono negativi. Se i casi sono due vanno in quarantena solo i non vaccinati mentre se sono tre tutti gli alunni restano a casa.

Dal ministero si spiega che la nuova impostazione arriva “anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico”. In queste ore le indicazioni arriveranno alle scuole. “Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta”.

Scarica il documento

Il documento tecnico

I tecnici hanno iniziato a lavorare alcune settimane fa. Il testo è stato rivisto anche dal Garante della privacy, che il 21 ottobre ha dato delle indicazioni su alcuni passaggi da cambiare. In particolare quelli che riguardano la responsabilità dei dirigenti scolastici. Nelle indicazioni si spiega che se la Asl non può intervenire tempestivamente, è il dirigente scolastico che “in via eccezionale ed urgente” può sospendere temporaneamente le attività didattiche e avviare le misure del protocollo. I destinatari sono gli insegnanti e le famiglie degli alunni che sono stati a contatto con il caso confermato 48 ore prima dei sintomi o dell’esecuzione del test (se il caso è asintomatico). Poi interviene la Asl, che comunque ha l’ultima parola in fatto di individuazione dei contatti stretti e non.

Le tipologie di tampone

Le indicazioni ne prevedono due, in aggiunta a quelli già usati in caso di quarantena. Uno è il “T0”, che va fatto appena c’è un caso positivo, l’altro è il “T5”, da fare dopo cinque giorni. Va bene uno dei test indicati per il Green Pass: molecolare, rapido, o con prelievo salivare (e analisi sempre molecolare). Le regole che seguono sono valide per tutte le scuole dalle elementari in su.

Cosa succede con un solo caso

I compagni dello studente (o del docente) positivo devono fare il “tampone 0”, cioè prima possibile (la Asl deve somministrarlo rapidamente). Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque fanno l’altro test. Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell’alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo) le cose cambiano. Se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

Due casi: conta se si è vaccinati

Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena 10 giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo caso). Ovviamente alle elementari e in prima media, cioè le scuole frequentate dagli under 12 che non possono essere vaccinati, vanno tutti a casa 10 giorni.

Con tre casi si torna in Dad

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.

I servizi educativi dell’infanzia

I bambini che li frequentano non sono vaccinati, così se appartengono allo stesso gruppo del caso positivo (alunno o insegnante), dopo il tampone vanno in quarantena 10 giorni. Al decimo giorno devono fare il test. Quarantena, ma di durata diversa a seconda che siano vaccinati o meno, anche per educatori, insegnanti o altri operatori. Se il positivo è l’insegnante, i colleghi che hanno svolto attività in compresenza con lui restano al lavoro se erano vaccinati e hanno il tampone negativo. Se tra gli insegnanti c’è un secondo caso, la quarantena è per tutti.