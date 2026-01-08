Scuola e lavoro in Italia

2.4 C
L’inserto Scuola & lavoro del Corriere di Arezzo riprende le pubblicazioni dopo le vacanze. Il primo appuntamento dell’inserto è con i giovani e l’universo scolastico.

In questo numero, gli studenti dell’istituto comprensivo Mochi di Levane hanno realizzato una pagina con due classi che raccontano i progetti Parimenti: itinerari sulla parità di genere e L’arte di cadere: scoprire la forza nei nostri errori.

Ci sarà anche spazio per la conclusione del progetto Saràbanda, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola Curina, il concerto di Natale della scuola Cesalpino e l’iniziativa Un libro in una pagina dell’istituto Vasari.

Nella sezione Lo scaffale, saranno presenti i consigli per la lettura di Claudio Zeni e le riflessioni della psichiatra Laura Dalla Ragione.

È sempre possibile aderire all’inserto Scuola & lavoro del Corriere di Arezzo, basta scrivere alla mail [email protected].

