La data del 7 gennaio è certa (o quasi) in tutta Italia, così almeno vuole l’accordo tra regioni, se realtà come la Campania non si defileranno. Ma ora traballa il numero di quanti studenti delle superiori potranno tornare in aula. Il 50% e non di più, esplicita il Viminale recependo l’ordinanza del ministro Speranza, nonostante ci siano realtà, come l’Emilia-Romagna e la Toscana – con il sindaco di Firenze – pronte a un rientro al 75% in presenza. E infatti, ieri durante la conferenza stampa di fine anno, lo stesso premier Conte ribadisce che il governo vuole ripartire “almeno al 50%”. Questione di avverbi, certo. Ma che rivela come sulla scuola si scarichino le attuali tensioni politiche.

A schiacciare immediatamente la palla è infatti Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera .”Il presidente del Consiglio Conte “auspica” che il 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado possano ripartire con la didattica in presenza almeno al 50%? Sono parole che destano stupore. Lo stesso Conte il 3 dicembre scorso ha firmato un Dpcm in cui non si auspicava, ma si stabiliva che il 75% degli studenti sarebbe tornato in classe il 7 di gennaio”, conclude.

Ma riavvolgiamo il nastro. Era già nelle cose quando è stato siglato l’accordo il 23 dicembre tra tutti i ministeri coinvolti, le Regioni e gli enti locali: le superiori ripartiranno in presenza a metà. I dettagli vengono rinviati a un’ordinanza del ministero della Salute che arriva il giorno dopo. Recita così: le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica “in modo che dal 7 gennaio al 15 gennaio sia garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”. Insomma, sotto non si può scendere.

Ma nemmeno si può salire. In modo esplicito lo definisce il Viminale il 28 dicembre con una circolare che recepisce l’ordinanza di Speranza: “Si precisa che la percentuale del 50% rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell’arco temporale definito dalla stessa ordinanza, ovvero dal 7 al 15 gennaio. Niente deroghe. Insomma passa la linea più rigida, che la ministra Luciana Lamorgese esplicita dopo che i prefetti hanno chiuso i tavoli sui trasporti per la ripartenza delle scuola.

Nello stesso giorno arriva agli uffici scolastici e, dunque, ai presidi, la nota del capo dipartimento del ministero all’Istruzione Marco Bruschi. Quasi si scusa: “So che alcuni di voi hanno già rimodulato ai sensi dell’ordinanza per adottare, sino al 15 gennaio, la partecipazione in didattica in presenza al 50%. Ricordo che si tratta di disposizioni non derogabili. Il prezioso lavoro che tutti avete svolto per rispettare il 75% è, di fatto, rinviato”.

Nessuno vuole bruciarsi sulla scuola e nemmeno rimanere col cerino in mano. La posizione della ministra all’Istruzione Lucia Azzolina è netta, si è battuta per la ripresa in presenza al 75%, è riuscita a spuntarla nell’ultimo Dpcm, ma poi ha dovuto fare retromarcia: si parte al 50% per poi arrivare al 75.

È il suo collega Roberto Speranza, da sempre voce dell’ala rigorista, a definire le modalità e la ministra Lamorgese a chiarire: vietato superare questo tetto. Mentre la ministra Paola De Micheli (trasporti) si sfila: “Tutti i modelli organizzativi” nella scuola e nel trasporto “devono essere pronti perché le scuole secondarie aprano in presenza al 75% dal 7 gennaio” ha detto ieri a Raiuno aggiungendo che questo è “l’obiettivo fissato con le ministre Azzolina e Lamorgese”.

Nel frattempo – ha spiegato – “il ministro Speranza ha fatto un’ordinanza di natura sanitaria, che non ha a che vedere con i modelli organizzativi, e ha deciso per ragioni sanitarie che dal 7 al 15 la presenza sarà al 50% e non ancora al 75%”. Quanto ai trasporti la presenza resterà al 50%: 75% a scuola, 50% su bus è obiettivo”.

Una sintesi efficace è del sindaco di Firenze Dario Nardella: “I politici italiani si giocano la faccia con due milioni e mezzo di ragazzi. Mi appello al senso di responsabilità di tutti, dal Governo nazionale alla Regione: il 7 gennaio sia un grande giorno di rinascita perché ci sia il massimo sforzo per consentire ai ragazzi di tornare a scuola”. Nardella insiste sul punto: “Mi auguro che non si riduca la percentuale degli studenti in presenza al 50%. Noi a Firenze con la Città metropolitana ci siamo attrezzati per garantire un piano di ripartenza al 75% in presenza. Il Governo non ci deluda, ma soprattutto non deluda i ragazzi”.

Nel dibattito interviene, sopra le parti in gioco, l’ex premier Romano Prodi: “Sono molto preoccupato per il ‘salto’ dell’anno scolastico. A scuola non solo si impara, ma si pascola. Dobbiamo farne di tutto per poter tornare a scuola in sicurezza”.

Intanto le Regioni hanno chiuso i piani di rientro. Il Piemonte punta sui tracciamenti e i test a professori e studenti, l’Emilia Romagna ha potenziato i trasporti e lo ha fatto anche il Friuli. La Campania non ci riuscirà nemmeno al 50%, per ora. Il Veneto con Zaia frena: “Bene l’apertura delle scuole superiori al 50%, ma lo si potrà fare se ci saranno le condizioni e la valutazione dovrà essere stabilita dal dipartimento prevenzione. Se non ci fossero le condizioni allora sarebbe meglio aspettare un attimo”. Anche l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato invita alla cautela.

Di nuovo si procede in ordine sparso. Nonostante l’accordo trovato il 23 dicembre: riapertura tutti insieme dal 7 gennaio. Lo ribadisce in un’intervista al Corriere il ministro Francesco Boccia facendo riferimento al caso Campania: “L’intesa è stata approvata all’unanimità, se De Luca cambia il calendario smentisce se stesso oltre a fare un danno alla sua comunità scolastica”.

E nonostante nel frattempo sia arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura. Il coordinatore Agostino Miozzo cita uno studio dell’Ecdc (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e a Radio Capital spiega: “Dice che la scuola non eè un ambito a rischio, i rischi di diffusione della pandemia sono assolutamente irrilevanti. Non vedo problemi insormontabili per la riapertura delle scuole. Ci sono sicuramente difficoltà organizzative in alcune zone, come i trasporti e l’impiego del personale in orari eccedenti a quelli previsti, ma sono aspetti che possono essere risolti, e c’è tutta la volontà di risolverli”.

Il punto debole è sempre quello: i trasporti. E lo sanno bene i prefetti che hanno coordinato i tavoli a livello locale. E infatti l’associaizone nazionale presidi, con Antonello Giannelli, avverte: “La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticità. Il problema principale riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei trasporti che sta costringendo i Prefetti a chiedere alle scuole di effettuare dei turni di entrata in orari scaglionati molto impegnativi. Chiediamo, oltre a un più ampio coinvolgimento dei dirigenti scolastici nelle scelte dei tavoli prefettizi, una maggiore gradualità nell’incremento della percentuale di studenti in presenza: solo una settimana al 50% è un tempo troppo limitato che non consentirà alle scuole di riorganizzare, per l’ennesima volta, l’orario”.