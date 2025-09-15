22.9 C
Salute

Scuola e ansia in Italia: strategie per il benessere mentale

Negli ultimi anni, la scuola italiana si trova a fronteggiare un’emergenza silenziosa legata all’ansia scolastica, accentuata dalla pandemia. Questa situazione non riguarda solo le difficoltà di apprendimento, ma anche la crescente pressione che investe studenti e insegnanti. L’ansia a scuola si manifesta non solo nella paura di interrogazioni, ma anche in un senso di isolamento e in preoccupazioni quotidiane.

La pressione sugli studenti è aumentata notevolmente. Le aspettative familiari richiedono ai ragazzi di vivere ogni verifica come una prova decisiva. Gli insegnanti, a loro volta, si trovano a gestire richieste ministeriali e carichi di lavoro che generano un ambiente scolastico teso. Sono emersi segnali di malessere come disturbi del sonno, problemi di concentrazione e attacchi di panico. In parallelo, anche i docenti vivono pressioni significative, spesso lontani da casa e privi di supporto, aumentando il rischio di burnout.

La pandemia ha esacerbato queste dinamiche con un impatto sulle relazioni sociali e un incremento delle difficoltà didattiche. Il Ministro Valditara ha proposto regole sui cellulari in classe per favorire la concentrazione e il rispetto reciproco. Anche la proposta del Prof Marenco di dedicare tempo all’ascolto degli studenti potrebbe migliorare il benessere mentale.

È fondamentale coinvolgere le famiglie e potenziare la rete dei servizi territoriali per affrontare congiuntamente le difficoltà. Guardando al futuro, è essenziale trasformare la scuola in un ambiente di supporto, investendo nella formazione e nella revisione delle metodologie didattiche. Solo così sarà possibile affrontare e prevenire l’ansia scolastica, creando una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti gli attori coinvolti.

