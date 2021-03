In Alto Adige oggi riaprono le scuole medie e i negozi. Per garantire la didattica in presenza, la Provincia autonoma punta sui tamponi fai da te, che saranno effettuati due volte alla settimana dagli alunni, come già avviene in fase sperimentale nelle elementari. In caso di riscontri confortanti e la conferma del buon andamento della pandemia, dopo Pasqua dovrebbero riaprire anche le superiori.

“Riaprire per non chiudere più”. E’ questo l’obiettivo dei negozianti del centro “commerciale naturale” Four You di Bolzano che tornano ad alzare le serrande. Dopo molti giorni di chiusura. “Alcuni di noi – precisa la presidente Elena Bonaldi – sono stati fortunati ed hanno potuto lavorare. Altri hanno dovuto aspettare. Ora, finalmente, ci siamo e ripartiamo davvero. Aspettando con impazienza pure bar e ristoranti”. I sentimenti sono tanti. “Abbiamo tanta gioia, entusiasmo e voglia di ripartire – aggiunge Bonaldi -. Sento tra i miei colleghi anche tanta fiducia con la speranza che i molti sacrifici fatti fino ad oggi diano dei frutti importanti. E’ il momento di essere ottimisti”.