Lanciano l’allarme sull’impatto ”pesantissimo” che la riorganizzazione di turni e orari, con il termine delle attività alle 16, potrà avere ”non solo sull’organizzazione della scuola ma sugli studenti”, definiscono ”inaccettabile” ”fare della Scuola, comunità educante di persone, terreno di soluzioni affrettate e mutevoli” nonché “campo di battaglia tra opposti schieramenti” ma soprattutto propongono di iniziare con la didattica sì in presenza ma ad una ”percentuale più bassa, fino ad un massimo del 50%”, di scongiurare il ”prolungamento delle lezioni fino a metà pomeriggio” e definiscono un ”azzardo” voler puntare velocemente al 100% di presenza, in ”mancanza di dati certi relativi all’impatto della ripartenza sulle dinamiche epidemiche”. E’ la posizione dei docenti del Liceo Classico ‘Giulio Cesare’ di Roma in merito alla riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio.

Fonte