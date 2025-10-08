Scuola di Turismo Sostenibile a Calascio in Abruzzo

A novembre prende avvio la Scuola di Perfezionamento di Calascio, focalizzata sulla gestione turistica sostenibile nei piccoli comuni, organizzata dalla cooperativa Il Bosso Formazione e da Ideazione srl.

Questa iniziativa nasce grazie al progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, sostenuto dal Comune di Calascio e finanziato dall’Unione Europea. La Scuola offre un programma formativo di alto livello, che inizierà il 4 novembre con una masterclass tenuta da Pierluigi Sacco, esperto di turismo estivo. Il giorno successivo, il 5 novembre, parteciperanno Luca Pianesi e Pietro Lacasella, giornalisti e antropologi specializzati in comunità montane.

Questa Scuola si propone come un laboratorio innovativo per operatori turistici, professionisti, amministratori, studenti e imprenditori, creando un ambiente di crescita per promuovere un turismo sostenibile e rigenerativo. Il corso includerà 56 giornate formative, distribuite fino a maggio dell’anno successivo, con 9 masterclass, Boot Camp, attività pratiche e 4 eventi speciali. Ogni masterclass combinerà teoria e pratica, dando vita a progetti concreti di gestione turistica sostenibile.

In collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, i partecipanti potranno ottenere il titolo di Esperto di Turismo Montano frequentando almeno 96 ore di formazione, con riconoscimento di 12 CFU per studenti universitari.

L’obiettivo è sviluppare strategie di turismo rigenerativo, trasferibili alle comunità locali per contrastare spopolamento e mancanza di opportunità. La Scuola si configura quindi come un ecosistema di crescita attivo e un luogo di co-progettazione con le comunità per generare impatti duraturi. Ulteriori dettagli sul programma saranno comunicati a breve attraverso i canali ufficiali degli organizzatori.