“Non è un provvedimento da fare oggi quello di chiusura generalizzata delle scuole, perchè sarebbe senza senso, sbagliato, senza fondamento scientifico. Abbiamo chiesto i dati alla Regione, è una vergogna che il Comune non faccia parte dell’Unità di crisi, quando li avremo valuteremo con Asl, Regione e prefettura. E se necessario interverremo solo in situazioni particolari dove si registra un maggiore contagio”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris torna sul tema caldo della scuola durante un’intervista a Televomero. E’ contrario alla chiusura generalizzata e attacca il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“Se il presidente De Luca è preoccupato perchè non interviene? Se la Regione aveva dati preoccupanti perchè non ha chiuso? – incalza il sindaco – Sta venendo fuori l’inadeguatezza della Regione Campania che sul fronte scuola detiene la maglia nera: per ultima ha aperto gli istituti e per prima li ha chiusi. Nelle altre regioni d’Italia dove le scuole sono rimaste aperte non si è registrato aumento dei contagi, anzi”.

Il sindaco accusa Palazzo Santa Lucia di aver fatto “scaricabarile” e annuncia che il Comune deciderà tutto di concerto con Asl e prefettura. Palazzo Santa Lucia dovrebbe cooperare “perchè il Comune è sul territorio e conosce le situazioni delle singole scuole, sappiamo dove si può intervenire per sfruttare spazi all’aperto e quando si può provare a portare la dad nei musei”.

“Noi sindaci e noi prefetti ci assumeremo le nostre responsabilità, non ci mettermo a fare duelli o scaricabarile, però la Regione deve fornire i dati. Noi non partecipiamo all’Unità di crisi, quindi ci vengono celati i dati, dobbiamo trovare la soluzione migliore che possa garantire diritto alla Salute e alla scuola. Hanno ragione studenti insegnanti e genitori quando chiedono lezioni in presenza in sicurezza. Valuteremo i dati e solo in ambito di cooperazione con Asl, Regione e prefettura decideremo. In alcuni contesti, in alcuni scuole con particolari contagi interverremo. Sta emergendo il fallimento della regione e del Governo nel garantire quel cordone sanitario che avrebbe potuto evitare questo”.

Poi torna all’attacco: Dopo la decisione del Tar sulla riapertura delle scuole è scattato il terrorismo, scuole luogo di contagi. E in mezzo ci sono famiglie e ragazzi. Si rischia un conflitto su paura e ansia tra chi vuole restare a casa e chi vuole tornare.