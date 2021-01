Altri 360 mila studenti (per l’esattezza 353.579) da lunedì torneranno a frequentare la scuola in presenza: sono quelli delle superiori nelle regioni Liguria, Marche, Umbria (che si alterneranno in percentuali che vanno dal 50 al 75%) e delle medie in Campania. Si sommano ai 640 mila studenti delle superiori tornati in classe lunedì scorso, 18 gennaio, nel Lazio, in Emilia Romagna, in Molise e in Piemonte. L’11 gennaio erano tornati sui banchi in Valle d’Aosta, Toscana e in Abruzzo. In Trentino Alto Adige gli studenti avevano fatto ritorno già dal 7 gennaio. All’appello mancano gli studenti del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Sardegna, della Basilicata, della Calabria, della Campania e della Puglia per i quali è stato stabilito che si tornerà il 1 febbraio.

In Lombardia – insieme alla Sicilia in zona rossa e dove quindi al momento non si conosce la data del rientro a scuola – è stato occupato questa mattina il liceo Virgilio di Milano, il più grande della città, con circa 2.000 studenti divisi in 5 indirizzi, dal classico al linguistico alle scienze umane. Si tratta della decima scuola occupata a Milano negli ultimi dieci giorni. “La richiesta che facciamo ai politici – spiega Matteo, rappresentante del Collettivo del Virgilio – è farci ritornare in classe facendo i tamponi e riaprire in sicurezza. Il nostro non è un attacco alla dirigenza del Virgilio, o al preside, ma al governo, alla Regione e anche al Comune che poteva fare di più per farci tornare in classe”.

Il 25 gennaio i Cobas e il Comitato Priorità alla scuola saranno davanti agli Uffici Scolastici regionali e Provinciali e al Ministero a Roma, Bologna, Pisa, Trieste, Genova, Reggio Emilia, Firenze, Massa, La Spezia, Napoli, Salerno, Catania, Siracusa e in altre città per chiedere la riduzione del numero di alunni per classe; l’immediata assunzione dei precari; investimenti seri e veloci sull’edilizia scolastica; il rientro almeno al 50% nelle scuole superiori delle regioni e del 100% negli altri ordini di scuola in Campania; tracciamento capillare all’interno delle scuole.

“Tornate a scuola”: è l’appello rivolto oggi da 43 docenti delle scuole superiori di Prato agli studenti cinesi. In una lettera aperta rivolta alla comunità orientale gli insegnanti si dicono “fortemente preoccupati” per le numerose assenze degli alunni cinesi durante questa fase della pandemia, e invitano studenti e genitori a riflettere sul valore educativo, umano e sociale della scuola in presenza, seppur con le paure che caratterizzano questi tempi.

Riparte intanto anche l’università: il ministro Gaetano Manfredi annuncia che la ripresa della didattica universitaria sarà dopo il consueto periodo di esami dalla seconda metà di febbraio: “Ho sollecitato i rettori a predisporre piani per la riapertura dell’attività a febbraio. Il nuovo Dpcm consente di poter tornare secondo lo schema di settembre, dunque con didattica mista, con presenza al 50% in aula”. Non solo: il Ministero si è detto disponibile, se ci sarà una richiesta da parte della conferenza dei Rettori, ad operare una proroga dell’anno accademico. Intanto all’Università La Sapienza, la più grande d’Europa, oggi lezioni, sedute di laurea ed esami sono stati sospesi per tutto il giorno a causa di un guasto al sistema informatico che si trascina da giorni.