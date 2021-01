Un milione di studenti è pronto a tornare domani tra i banchi. Gli alunni delle superiori seguiranno infatti di nuovo le lezioni in presenza, seppur a turni, in quattro Regioni italiane: Lombardia, Liguria, Marche e Umbria. Ma a rientrare in classe saranno pure i ragazzini delle scuole medie della stessa Lombardia e della Campania.

Per quanto riguarda la Lombardia, tornata arancione da stamattina, dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, rientrano a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori. Tuttavia, mentre le medie torneranno interamente in classe già da lunedì 25, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%: probabilmente saranno circa la metà degli istituti quelli che partiranno subito, gli altri seguiranno a poco a poco che riusciranno ad organizzare il rientro. Gli studenti entreranno in classe su due fasce orarie: circa il 35% entra alle 8 e il 15% alle 9:30.

Altri 640 mila studenti delle superiori erano tornati in classe lunedì scorso, 18 gennaio, nel Lazio, in Emilia Romagna, in Molise e in Piemonte. L’11 gennaio erano tornati sui banchi in Valle d’Aosta, Toscana e in Abruzzo. In Trentino Alto Adige gli studenti avevano fatto ritorno già dal 7 gennaio.

All’appello mancano gli studenti delle superiori in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Basilicata, della Calabria, della Campania e della Puglia per i quali è stato stabilito che si tornerà il 1 febbraio.

Le manifestazioni

Ma il 25 sarà anche giornata di nuove mobilitazoni. Il sindacato dei Cobas e il movimento “Priorità alla scuola“ prevedono 25 presidi in 23 città di cui una a Roma, davanti al Ministero alle 16. “La ministra Lucia Azzolina – si legge in una nota Cobas – è entrata al Ministero dell’Istruzione affermando che avrebbe preso di petto le classi pollaio ed ha continuato a ribadire lo stesso concetto anche nel corso della pandemia. Queste sono le parole. E i fatti? I fatti ci dicono che nemmeno un euro è stato stanziato né nel Recovery Plan né in Finanziaria per la riduzione del numero di alunni per classe e il problema del sovraffollamento delle classi è letteralmente scomparso nelle recenti linee guida emanate dal Ministero”.

Per questo motivo e il rilancio della scuola pubblica, spiega il sindacato, “saremo davanti agli Uffici Scolastici regionali e Provinciali anche a Bologna, Pisa, Trieste, Genova, Torino, Reggio Emilia, Firenze, Massa, La Spezia, Napoli, Salerno, Catania, Siracusa, Prato, Bari, Modena, Mantova, Ancona, Vicenza, Padova, Pescara, Cremona, per chiedere: la riduzione del coefficiente del numero di alunni per classe: massimo 20 alunni e 15 in presenza di alunne/i con disabilità; l’immediata assunzione dei precari della scuola italiana; investimenti seri e veloci sull’edilizia scolastica; rientro almeno al 50% nelle scuole superiori delle Regioni e del 100% negli altri ordini di scuola in Campania; tracciamento capillare e diffuso all’interno delle scuole”.

Scioperi e occupazioni

In lotta anche i liceali. Dopo le occupazioni a staffetta delle superiori di Milano, la mobilitazione ha contagiato anche i licei di Roma, a partire dal Kant. Sono le occupazioni lampo “Covid free”: pochi ragazzi, tutti controllati con test antigenici rapidi e mascherine sul volto. Ma, in altre forme, la protesta per un rientro completo in sicurezza si diffonde ormai a macchia d’olio.