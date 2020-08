“La scuola può essere un detonatore per l’aumento dei contagi. Non è una caso che ci sono tutte queste preoccupazioni. Sono state più o meno suggerite delle misure per prevenirlo. Io penso che forse sarebbe valsa la pena fare una prova a campione, ovvero vedere se queste misure funzionavano in diverse scuole di diverso grado di una provincia. Avrei monitorato i casi con tamponi a tappeto a studenti e alle famiglie e poi se aumentava la trasmissione”. Lo ha suggerito il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Virologia dell’università di Padova, ospite di ‘Omnibus’ su La7.

