La terza sezione del Consiglio di Stato, con decreto del presidente Michele Corradino, appena depositato, ha dichiarato “legittimo l’obbligo vaccinale posto a carico dei docenti e del personale scolastico”. Nel provvedimento si legge che “il diritto all’autodeterminazione dei non vaccinati deve cedere il passo di fronte alla necessità di garantire la salute pubblica e la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza”.