Il suono della vecchia campanella alle 8,20 questa mattina alle elementari San Biagio di Codogno ha segnato l’ingresso nella “nuova” scuola. E’ nella città lodigiana dove il 21 febbraio è stato scoperto il paziente 1 Mattia, positivo al Covid-19, che il Governo ha inviato la prima fornitura di banchi e sedie per riorganizzare aule e spazi in vista del rientro in classe il 14 settembre. Il camion con 240 banchi e 180 sedie in tutto da recapitare alla primaria San Biagio, all’istituto Ambrosoli, alla primaria Anna Vertua Gentile e all’Itas Tosi, ha varcato il cancello qualche minuto prima delle 8 e gli operai della ditta Quadrifoglio di Treviso incaricata della commessa hanno iniziato a scaricare pannelli e telai dei banchi per poi montarli direttamente in aula. “I bambini hanno bisogno di tornare a scuola, scandisce il loro tempo e li fa crescere – ha detto la vicepreside Orestina Illari -. I social hanno in parte sopperito in questi mesi di lockdown, ma non è come vedersi negli occhi, sentire direttamente le parole e gli stati d’animo”. Un’urgenza, quella di riprendere le lezioni in presenza, condivisa anche dalla preside dell’Ambrosoli Antonia Rizzi, che ipotizza lezioni anche via webcam: “Abbiamo già fatto una prova, la classe è divisa in due spazi e il professore ripreso mentre fa lezione”.

I banchi monoposto realizzati per la riapertura delle scuole in sicurezza dopo la pandemia di Covid19 sono stati consegnanti anche a Nembro: i primi 460 banchi li hanno scaricati i militari dell’esercito all’interno di un istituto.

Mentre ad Alzano, sempre nella Bergamasca, sono stati consegnati circa un centinaio di banchi “di tipo tradizionale”, non di quelli con le rotelle.

Terminate le prime consegne con 799 banchi monoposto tradizionali e 342 sedue, come ha fatto sapere il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri,

le altre riprenderanno da lunedì 31 agosto. I banchi saranno distribuiti nella provincia di Bolzano e a Bergamo, Brescia, Piacenza e Treviso.







