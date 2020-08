“Gli insegnanti dovrebbero dare l’esempio e ritornare a scuola. E’ il loro lavoro, è la loro missione. E’ assurdo lasciare i ragazzi ancora a casa”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il grande stilista Roberto Capucci che ha firmato i costumi per ‘Le creature di Prometeo/Le creature di Capucci’, concerto in forma scenica sulla partitura di Beethoven, che debutta stasera, nella piazza del Duomo di Spoleto, nell’ambito del Festival dei Due Mondi. Lo spettacolo è realizzato in coproduzione tra la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Festival dei Due Mondi, a cura di Daniele Cipriani.

