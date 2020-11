“Faccio mio l’appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica”. Questa la richiesta del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano su norbaonline.it nel giorno di ripresa delle lezioni per migliaia di alunni delle scuole elementari e medie. “Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa – sia pure con tutti i limiti – cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno”, ha detto ancora. La sentenza del Tar Puglia ha sospeso l’ordinanza regionale 704 emanata il 28 ottobre, ma il presidente pugliese ha continuato a sostenere la dad nonostante numerose famiglie abbiamo fatto pressione per il ritorno alle lezioni in classe.

