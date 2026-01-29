Scuola calcio Gilbert Nana in Italia

Aldo Rotunno e Gilbert Nana hanno lanciato un nuovo progetto, la “Scuola calcio Gilbert Nana”, un modello per le attività di base di associazioni e società sportive per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Il progetto è destinato a espandersi su scala nazionale e dalla stagione 2026-2027 avrà anche una squadra agonistica.

Gilbert Nana, un camerunense che è diventato una figura riconosciuta per competenza tecnica, carisma e vocazione educativa, e Aldo Rotunno, formatore ed educatore con una lunga esperienza, hanno dato vita a questo progetto indipendente che si focalizza sull’attività di base e offre ai giovani calciatori un percorso formativo coerente dentro e fuori dal campo.

La Scuola calcio Gilbert Nana segue circa 80 ragazzi under 10, 11, 12 e 13 nelle squadre degli oratori della Brianza, con un allenamento di potenziamento tecnico alla settimana e amichevoli con squadre regionali o professionistiche come Como, Atalanta, Milan e Torino. Il progetto prevede anche momenti di incontro per ragazzi, famiglie e staff tecnici su temi come rispetto delle regole, impegno, responsabilità, gestione delle emozioni e valore del gruppo.

Dal punto di vista tecnico, la Scuola calcio Gilbert Nana avrà 4 allenatori e il contributo del mister Lorenzo Capuano, allenatore con patentino Uefa B. Il progetto prevede una crescita graduale, con l’obiettivo iniziale di aprire una scuola calcio per ogni regione, mantenendo standard qualitativi elevati e selezionando le società o associazioni sportive che vorranno affiliarsi. I primi contatti operativi sono già in fase avanzata in Calabria.