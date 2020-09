“Oggi su WhatsApp, nei vari gruppi antroposofici che ho di mamme e maestre di scuole Montessori, ho visto come alcuni insegnanti abbiano deciso di non essere conniventi con questo sistema di eliminazione programmata della popolazione giovane. Lo reputo un atto eroico. E poi ho visto e sentito madri che hanno deciso per un anno sabbatico dei loro figli”. Inizia così lo sfogo all’Adnkronos dell’attrice Eleonora Brigliadori, presente alla manifestazione no mask a Roma il 5 settembre scorso, che non ha mai nascosto le proprie posizioni critiche nei confronti di mascherine e vaccini. “Chiamiamola con i termini giusti, quella in atto è una vera e propria segregazione”.

