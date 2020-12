BOLOGNA – Dopo la segnalazione arrivata tramite Repubblica il Comune di Bologna decide di ritirare tutte le borracce finora consegnate ai bambini di materne ed elementari della città. Borracce che erano state pensate come dono ecologico e antipreco, ma il cui rivestimento interno si sfilaccia, come segnalato in almeno due casi. “Un evento, ha spiegato il fornitore, che non si era mai verificato in precedenza e di cui è difficile stabilire una causa precisa”, precisa in una nota il Comune. “Si può ipotizzare che, in fase di lavorazione, una non corretta temperatura di asciugatura abbia impedito in alcune borracce che il rivestimento interno aderisse completamente. E’ bene precisare che questo rivestimento è realizzato con materiali atossici e ha superato il test “LGFB” per il contatto alimentare, questo significa che non c’è pericolo per la salute”.

Tuttavia non è un bel biglietto da visita, e il fornitore, puntualizza il Comune, “non può escludere che questo difetto si riproponga in altre borracce e quindi ha offerto al Comune di Bologna la disponibilità a ritirare tutti i contenitori già distribuiti e quelli ancora in giacenza per sostituire completamente la fornitura senza costi aggiuntivi per l’amministrazione. Per questo le famiglie che hanno ricevuto la borraccia sono invitate a restituirla a scuola entro lunedì 21 dicembre. Alla segnalazione del genitore se n’era aggiunta nel frattempo un’altra su un totale di 3064 borracce consegnate”. La fornitura complessiva è di 20mila pezzi.