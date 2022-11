Scuola: bonus 80 euro per docenti e ATA non per supplenti “brevi”, Anief fa ricorso

– Il Bonus di 80 euro previsto dal DL 176/2022 sarà distribuito a 1,2 milioni di lavoratori della scuola, fra docenti e ATA, ma resteranno esclusi i supplenti “brevi”. Una esclusione che fa infuriare l’Anief che annuncia un ricorso perché “questo non è logico, né legittimo”.

“Siamo pronti a dimostrarlo dinanzi al giudice: tutti coloro che credono in questa battaglia, docenti e ATA – afferma il sindacato – possono presentare ricorso con Anief per ottenere gli assegni mensili negati: l’obiettivo dell’impugnazione è salvaguardare il diritto alla riscossione mensile della Retribuzione professionale docenti per gli insegnanti e il Compenso individuale accessorio per il personale Ata”.

“Sono più di una le modifiche al decreto Aiuti quater che il Parlamento è chiamato ad introdurre per evitare ulteriori danni alla scuola”, ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, citando anche le risorse per valorizzare i Dsga, i profili professionali del personale ATA e per istituirne dei nuovi, risposte immediate per l’organico aggiuntivo e a tutti quei precari che hanno partecipato al concorso straordinario ed oggi sono esclusi dal reclutamento.