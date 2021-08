“Il 15 settembre sarà un gran casino. Noi andiamo ad affrontare la riapertura della scuola con condizioni peggiori di quelle del 2020, con una circolazione del virus che è molto maggiore a causa della variante Delta”. Non usa mezzi termini, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Siamo di fronte a una malattia diversa – sottolinea l’infettivologo – e non possiamo pensare di affrontare la pandemia da Covid con gli strumenti del primo virus. Oggi non si è più, dal punto di vista della contagiosità, di fronte a una malattia tipo influenza ma tipo varicella o morbillo”. Quindi banchi a un metro e finestre aperte non bastano più? “Assolutamente no – dice Bassetti – Semmai ci vorrebbero degli strumenti di movimentazione dell’aria. Se almeno avessimo messo nelle scuole un condizionatore in ogni classe, già avrebbe fatto molto di più – sostiene il medico – rispetto a dire ‘teniamo le finestre aperte anche d’inverno che mi pare siano misure non degne di un Paese evoluto”.

Ma la responsabilità di questo rientro in classe tutto in salita non è solo della variante Delta. “C’è stata una responsabilità della politica – attacca l’infettivologo – anche per quanto riguarda la vaccinazione degli adolescenti che ha influenzato moltissimo negativamente, con un atteggiamento per altro incomprensibile. Tra 15 giorni – prevede Bassetti – gli stessi politici che hanno detto di non vaccinare i ragazzini saranno quelli che si lamenteranno dicendo che non è possibile che si vada a fare la scuola in Dad, ma la domanda da fare a questi signori è cosa volevano in un anno e mezzo di pandemia per tornare a scuola in sicurezza”?

I vaccini agli under 18

Il medico è pessimista anche rispetto alla possibilità di arrivare ad un alto livello di immunizzazione fra i ragazzi. “Spero che vadano” a vaccinarsi ma “secondo me non ce la faremo mai” _ dice _ a immunizzare i circa 1,4 milioni di under 18 che mancano all’appello, “entro l’inizio della scuola”. “Possiamo provare a fare il massimo possibile _ è la sua analisi _ ma ci sono regioni molto indietro e altre più avanti. Secondo me – afferma – la vaccinazione dei ragazzi rispecchia quello che è avvenuto nelle persone più avanti con gli anni: le regioni che hanno vaccinato meno gli over 50, che poi sono i genitori dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni, sono le stesse che vaccinano di meno anche i ragazzi. Purtroppo – rileva – c’è un problema culturale: se non si vaccina il genitore finisce per non vaccinarsi il ragazzo e questa è una situazione molto preoccupante e molto brutta, perché secondo me ci sarebbero dei ragazzi che vorrebbero vaccinarsi e trovano genitori culturalmente negativi o contrari al vaccino e questo sicuramente non aiuta”.