“Non arriveranno certificati in massa perché, se leggiamo il documento dell’Istituto Superiore di Sanità, c’è una procedura ben precisa: il lavoratore che pensa di essere a rischio avvisa il dirigente scolastico che chiama il medico specialista“. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante un’intervista al Tg3. “Laddove il lavoratore fosse dichiarato fragile, si attiverebbe una procedura successiva a cui stiamo lavorando con il ministero della Salute e della Funzione Pubblica”. “Se la mozione di sfiducia di Salvini è sul plexiglass, di cui parla da quattro mesi, voglio rassicurarlo perché non è previsto in nessun documento. Capisco che si faccia campagna elettorale, ma la scuola dovrebbe restarne fuori perché in questo modo si spaventano famiglie e studenti. La partita della riapertura dovrebbe coinvolgere maggioranza e opposizione perché ne va del futuro dei nostri studenti”.

