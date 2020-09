“Il mio più grande ringraziamento va a tutto personale scolastico, alle famiglie, agli studenti e alle studentesse che stanno mostrando in queste ore grande senso di responsabilità. Il primo di settembre sono partiti i percorsi di recupero di integrazione degli apprendimenti, i collegi dei docenti i dipartimento degli insegnanti, il 7 di settembre le lezioni si sono avviate in tante città, il 14 a breve avremo un ulteriore fase intermedia, tanti studenti e tante studentesse rientreranno a scuola, e dal 24 poi rientreranno tutti”. Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante la conferenza stampa in corso nel cortile di Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro della Salute, Roberto Speranza e del Trasporti Paola De Micheli.

