“Care ragazze, cari ragazzi, oggi si celebra la vostra Giornata internazionale, si celebrano il diritto allo studio e quello ad esprimervi e a lottare per ciò in cui credete. È innegabile: il 17 novembre assume un valore del tutto particolare quest’ anno, perché anche la scuola, come il resto del Paese, è nel pieno di un’emergenza. In tanti mi avete scritto. Sui social, attraverso i media, anche sulle pagine di questo quotidiano. Mi avete raccontato preoccupazioni e dubbi. Ma anche la voglia che avete di ritornare presto, tutti, nelle vostre aule. Io vi capisco”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un intervento sul quotidiano ‘La Stampa’.

