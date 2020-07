“I mesi di lockdown sono stati duri ma ci hanno permesso di gettare le basi per fare quello che da troppo tempo l’Italia si era dimenticata di fare: innovare la scuola, digitalizzare l’istruzione, trasformare il processo di formazione degli insegnanti non in un costo per il settore ma in un investimento per il paese. E con le cifre che abbiamo stanziato, con i 180 milioni di marzo e aprile sommati alle altre risorse appena stanziate, possiamo dire che i gap tecnologici presenti fino a qualche mese fa nelle scuole italiane verranno di fatto colmati. Ma da parte dei sindacati mi sarei aspettata meno lettere di diffida e più collaborazione”. Lo afferma in un’intervista al Foglio la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rivendicando di aver fatto bene a non riaprire le scuole, “una scelta giusta che ha contribuito alla sicurezza del paese. A settembre si riaprirà. E lo faremo con responsabilità e rispetto verso la nostra scuola”.

Fonte