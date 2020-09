“I 2,4 milioni di banchi arriveranno entro il 30 ottobre, come ha detto Domenico Arcuri. Da qua a ottobre verranno distribuiti tutti banchi singoli“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina ospite a Porta a Porta. “I banchi sono soltanto una delle tante misure di sicurezza per le scuole. Poi c’è anche la questione legata agli spazi e alle distanze all’interno delle aule“. “Il governo sta recuperando un ritardo di circa 20 anni causato da chi ha gestito la scuola precedentemente” aggiunge. “Qui ho un intero faldone, che va dal 2008 al 2019, in cui si parlava di ‘caos scuola’. Oggi il governo sta cercando, dunque, di correggere gli errori degli anni precedenti”. “Era giusto riportare gli studenti in classe dopo il periodo di emergenza che ha causato tantissime vittime ed enormi conseguenze per il Paese”. “Ho fatto una grande battaglia per i concorsi e ho dato il massimo per i svolgerli a ottobre. Le cattedre arriveranno dai concorsi che non barattabili. Finalmente c’è un governo che li fa, rispetto a chi ci ha preceduto”.

