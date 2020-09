“In questi primi giorni” di ripresa delle scuole, dei circa “10 casi di classi isolate” per altrettante positività a Covid-19, “più della metà sono relativi a bambini portati a scuola” pur “in attesa dell’esito di un tampone, cioè in una situazione in cui è obbligatorio l’isolamento domiciliare. Questo è un comportamento assolutamente da non operare, perché è importante poter garantire che l’isolamento delle classi avvenga su casi di nuova insorgenza”. A lanciare il monito da SkyTg24 è Walter Bergamaschi, direttore generale dell’Ats Milano Città Metropolitana. Di ieri anche la notizia di un caso analogo in una scuola dell’infanzia di Cesano Maderno, in Brianza: un piccolo che ha frequentato l’asilo nonostante non fosse ancora arrivato il referto del tampone, poi rivelatosi positivo.

Fonte